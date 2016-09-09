دربي مانشستر - ميدو لـ في الجول - الدعاء هو الحل لسيتي وبيب أمام إبراهيموفيتش

"يونايتد يمتلك الفرصة لأنني لازلت غير مقتنعا بدفاع سيتي". هكذا يرى أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك والإسماعيلي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس فرصة الشياطين الحمر بدربي مانشستر.

دربي مرتقب وحدث منتظر. مانشستر يونايتد وكتيبة جوزيه مورينيو ضد مانشستر سيتي وبيب جوارديولا.

وتحدث ميدو مع FilGoal.com قائلا: "يونايتد يمتلك الفرصة. لازلت غير مقتنعا بدفاع سيتي، ستونز ليس لديه أدنى فرصة ضد زلاتان".

وأضاف " إبراهيموفيتش وماركوس راشفورد قادران على صناعة الفارق ليونايتد. من الصعب أن تقف أمام زلاتان إن كان في كامل تألقه".

وواصل "الشيء الوحيد الذي من الممكن أن يفعله سيتي، هو الدعاء. دعاء من اللاعبين والمدرب ألا يكون إبرا في كامل مستواه المعهود. أما أجويرو فلا أحد بإمكانه تعويض غيابه".

الفارق بين برشلونة وسيتي

وعن الفارق بين برشلونة وسيتي قال ميدو:"سيتي ليس قريبا بأي شكل من برشلونة، جوارديولا سيحاول اللعب بدفاع متقدم مثلما يفعل في المباريات الكبيرة، مع ضغط أكبر في الملعب على الخصم"

وأتم "من السيء أن تلك المباراة أتت في وقت مبكر هذا الموسم. سيتي ويونايتد لم يصلا بعد لمستواهما الأفضل. اللاعبون يحتاجون لوقت أكبر لفهم فلسفة مورينيو وجوارديولا".

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