تقرير في الجول – منقذ النمور الذي تغلب على مورينيو وجوارديولا في ' الأفضل '

جوارديولا مع مانشستر سيتي ومورينيو مع مانشستر يونايتد وكونتي مع تشيلسي يتصدرون ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن أفضل مدرب ليس من بينهم.

وفي مفاجأة لمتابعي الدوري الإنجليزي حصل مايك فيلان المدير الفني لهال سيتي على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس. (طالع التفاصيل)

هال سيتي الصاعد من للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما قضى الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية، يحتل الآن المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.

وتفوق فيلان على ثلاثة من أكبر مدربي العالم خلال شهر أغسطس لعدة أسباب يستعرضها معكم FilGoal.com خلال هذا التقرير.

فيلان تسلم مهمة تدريب هال سيتي قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري بعد رحيل ستيف بروس مدرب الفريق السابق.

استمر هال سيتي في البحث عن أحد المدربين لتدريب الفريق قبل الدوري ولم يجد، ليقرر النادي الاستقرار على فيلان الذي كان يعمل مساعدا مع بروس ليكون هو المدير الفني للنمور في الموسم الجديد.

لم يبرم هال سيتي أي صفقات قبل انطلاق الدوري وخاض المباريات الثلاث بنفس قائمة اللاعبين المتواجدة مع الفريق من الموسم الماضي.

هال استطاع في الجولة الأولى من الدوري تحقيق الفوز على حامل اللقب ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في مباراة تألق فيها جميع لاعبي النمور واستطاعوا اصطياد الثعالب.

اعتمد هال من البداية على طريقة لعب دفاعية ثم الارتداد سريعا للهجوم مستغلا المساحات الفارغة في دفاع الخصوم ومعتمدا على سرعة ثلاثي الخط الأمامي أداما دياموندي وأبيل هيرنانديز وروبرت سنوجراس.

مع المدرب السابق ستيف بروس كان يلعب هال بعض المباريات بطريقة 3-5-2 بدلا من 4-4-2 لكن فيلان اعتمد على طريقة 4-3-3 منذ المباراة الأولى له.

الطريقة التي يتبعها فيلان مع هال استفاد منها في مواجهة سوانزي سيتي خارج ملعبه وحقق الفوز بهدفين دون رد.

وكذلك كان منافسا قويا أمام مانشستر يونايتد وخسر فقط في الدقيقة الأخيرة من المباراة بهدف ماركوس راشفورد.

وخلال المباريات الثلاثة في شهر أغسطس سجل هال سيتي 4 أهداف وتلقى هدفين.

وللتغلب على نقص اللاعبين في قائمة الفريق استبدل فيلان مراكز بعض اللاعبين. أعاد لاعب الوسط جاك ليفرمور ليلعب في قلب الدفاع، كذلك لاعب الوسط أندرو روبيرتسون الذي يشارك الآن في مركز الظهير الأيسر.

فيلان تولى بشكل رسمي تدريب هال سيتي قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري ولم يتوفر له الوقت لتنفيذ أفكاره مع الفريق لذلك اعتمد على مجموعة اللاعبين الأساسيين فقط، وخلال 3 مباريات لم يجري سوى 3 تغييرات فقط.

وأنهى المباراة الأولى أمام ليستر سيتي دون تغييرات، وفي المباراة الثانية أمام سوانزي سيتي أجرى تغيير واحد فقط، ثم أمام مانشستر يونايتد أجري تغييرين.