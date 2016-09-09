دربي مانشستر - معلول لـ في الجول: خبرة مورينيو ضد خبث جوارديولا.. وبدائل أجويرو

"من الصعب في مباراة دربي أن تمنح الأفضلية لفريق على الآخر، البداية ليونايتد وسيتي قوية ومتميزة لكن نوعية لعب الأخير أفضل". هكذا تحدث نبيل معلول مدرب الترجي ومنتخب تونس السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس عن دربي مانشستر.

دربي مرتقب وحدث منتظر. مانشستر يونايتد وكتيبة جوزيه مورينيو ضد مانشستر سيتي وبيب جوارديولا.

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واتجه FilGoal.com للحديث مع نبيل معلول مدرب الترجي التونسي ومنتخب تونس السابق وبطل دوري أبطال إفريقيا وكأس تونس والدوري التونسي عن دربي مانشستر.

وقال معلول لـFilGoal.com: "من الصعب أن تعطي الأفضلية لفريق على الأخر. كلاهما بدأ بداية متميزة وحقق العلامة الكاملة".

وأردف " مانشستر سيتي ربما قدم نوعية لعب أفضل من يونايتد. لكت يونايتد متكامل ومتجانس. المباريات الأخيرة تؤكد صعوبة توقع الدربي. لكننا على مترقبين مباراة على مستوى عالي جدا تكتيكيا".

وأضاف "المباراة ستكون فنية بشكل كبير بين فريق يحب الاستحواذ وحرم الخصم من الكرة مثل سيتي. وفريق يحب إيصال الكرة سريعا للمناطق الأمامية واستغلال سرعة وقوة مهاجمه إبرا وهو يونايتد".

هل تشكل خبرة مورينيو فارقا؟ يُجيب محلل قنوات beIN قائلا: "خبرة مورينيو أكبر بالدوري الإنجليزي، لكن جوارديولا يعتبر من أفضل ممن يمتلكون ثقافة وخبث كروي، كلاهما يعرف بعضهما أكثر ما يمكن ومن الصعب أن نجد نتيجة كبيرة في مباراة مثل هذه".

وأوضح "قد نرى نتيجة صغيرة جدا أو تعادل مع أسبقية بسيطة للغاية لسيتي نظرا لامتلاكه حلولا هجومية متعددة عكس يونايتد، في المباريات الأولى التنشيط الهجومي كان مقترنا بإبرا".

واستطرد "الحلول الهجومية لبيب متعددة، غياب أجويرو سيكون له تأثير كبير لأنه أفضل هداف لسيتي فقط هذا سيجعل جوارديولا يراجع تنظيمه الدفاعي".

من يصنع الفارق ومن يعوض أجويرو؟

يكمل معلول حديثه مع FilGoal.com قائلا: ""بالتأكيد إبراهيموفيتش لديه خبرة المباريات الكبيرة، ولعب لأندية كبرى مثل أياكس ويوفنتوس وميلان وبرشلونة وباريس وحاليا يونايتد لكن الموضوع سيكون أكثر من الفرديات. الجماعية هي التي ستخلق الفارق أكثر".

وماذا عن غياب أجويرو؟ يُجيب "هو من أفضل المهاجمين في الوقت الحالي، بالتأكيد سيتأثر سيتي بغيابه".

وأتم "لكن الحلول متوفرة لبيب. فهو يعتمد على الأطراف والعمق وصناع اللعب وهذا معناه دي بروين وديفيد سيلفا دائما يتوفر له بدائل هجومية".

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