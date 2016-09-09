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التشكيل - ريناتو سانشيز يظهر أساسيا لأول مرة مع بايرن ميونيخ

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التشكيل - ريناتو سانشيز يظهر أساسيا لأول مرة مع بايرن ميونيخ التشكيل - ريناتو سانشيز يظهر أساسيا لأول مرة مع بايرن ميونيخ

يدفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ بالبرتغالي ريناتو سانشيز لاعب وسط البافاري الجديد في التشكيل الأساسي لأول مرة.

ويخوض بايرن ميونيخ ثاني مبارياته في البوندزليجا أمام شالكة في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير.

ريناتو سانشيز انضم هذا الصيف لبايرن ميونيخ قادما من بنفيكا البرتغالي بعد المساهمة وتأخرت مشاركته بسبب مشاركته مع البرتغال في اليورو والذي توج بلقبه.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ديفيد ألابا - ماتس هوميلز - خابي مارتينيز - فيليب لام

الوسط: ريناتو سانشيز - تشابي ألونسو - تياجو ألكانترا

الهجوم: توماس مولر - ليفاندوفيسكي - فرانك ريبري

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