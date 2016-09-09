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10أيام أمام أوباما لحسم قانون يسمح لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية

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10أيام أمام أوباما لحسم قانون يسمح لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية 10أيام أمام أوباما لحسم قانون يسمح لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية

>كتب أنس حبيب

نشر موقع The Hill الأمريكى، أن الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" لديه مهلة تصل إلى 10 أيام ليحدد موقفه من مشروع قانون يسمح لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية ، وحظى مشروع القانون اليوم الجمعة بموافقة أغلبية الكونجرس الأمريكى.

وكان مشروع القانون نال موافقة الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى مايو، وسجل اليوم الجمعة موافقة شفهية من نواب المجلس من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، رغم معارضة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى كان قد هدد من قبل باستخدام الفيتو فى حال تمرير القانون فى الكونجرس.

وكان أوباما سجل معارضته للقانون الذى اعتبره مضرا لعلاقات ومصالح الولايات المتحدة الخارجية، وقد يضع مواطنى أمريكا عرضة لعمليات ثأرية فى الخارج، وقد اتفق معه سفير أمريكا السابق فى الأمم المتحدة "جون بولتون"، الذى اعتبر القانون مضرا بعلاقات الولايات المتحدة ولا يمثل أى تهديد للإرهاب.

وصرح النائب بالكونجرس الأمريكى "تشارلز تشومر" أنه فى حالة اختيار أوباما استخدام الفيتو ضد القانون، فسوف يتمكن الكونجرس من إبطال الفيتو بسهولة، مستعينا بثلثى أعضائه، الأمر الذى سيمثل سابقة أولى من نوعها فى تاريخ باراك أوباما داخل البيت الأبيض.

وكانت القوانين داخل أمريكا لا تسمح لمواطنيها بمقاضاة دول فى شأن متعلق بالإرهاب، إلا غذا كانت البلد مدرجة فى قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقا لمؤسسات الولايات المتحدة، مثل إيران. لكن القانون الجديد سيسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية دون تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.


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مصر 365

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