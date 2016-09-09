سيف زاهر ينضم إلى «هيتس».. والغندور على «شعبي FM»

كتبت – إنجي لطفي

قام راديو النيل بتغيير خريطته بعدما تعاقد مؤخرًا مع خالد الغندور وسيف زاهر، حيث ينتقل برنامج الرياضي الصباحي لسيف زاهر على راديو هيتس بعد ما كان سيذاع على شعبي FM فيما ينتقل برنامج برنامج خالد الغندور على راديو شعبي FM بدلًا من راديو هيتس.

تأتى هذه الترتيبات استعدادًا في إطار خطة شركة راديو النيل للتطوير وانطلاق الدورة البرامجية والمقرر لها انطلاقها عقب انتهاء إجازة العيد.

يذكر أن شركة راديو النيل قد تعاقدت مؤخرًا مع الإعلامي أسامة كمال، ونشوى مصطفى، والفنان شريف منير، والداعية أسامة الأزهري.