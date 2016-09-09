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ضبط 12 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى داخل صيدلية فى الشرابية

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ضبط 12 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى داخل صيدلية فى الشرابية ضبط 12 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى داخل صيدلية فى الشرابية

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت قوات الأمن، بإدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، من استهداف إحدى الصيدليات بمنطقة الشرابية لقيام المسئولين عليها بترويج الأدوية المخدرة على صغار السن، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام مسئولى إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة الشرابية بترويج الأدوية المخدرة على صغار السن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة أمنية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، وتم استهداف الصيدلية المشار إليها، وتم ضبط “رفعت م.ع” سن 45، عامل بالصيدلية، مقيم بدائرة القسم، وبتفتيش الصيدلية تم ضبط 3139 قرصا مخدرا، و8250 قرص أدوية صحة نفسية، و1000 قرص أدوية خاصة بالتأمين الصحى غير مصرح بتداولها بالصيدليات الخاصة، و20 قرص منشط جنسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة.

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