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هدايا من الجيش لأهالي بني سويف قبل العيد ‎

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هدايا من الجيش لأهالي بني سويف قبل العيد ‎ هدايا من الجيش لأهالي بني سويف قبل العيد ‎

جنود القوات المسلحة أثناء توزيع السلع الغذائية على المواطنين

المراسل : محمد شعبان

وزعت المنطقة المركزية للقوات المسلحة، قبل حلول عيد الأضحي المبارك، وبناءاً علي توجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجًا علي مستوي محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية،و تم توذيع 68 ألف كرتونة سلع غذائية بالمجان علي أهالي محافظة بني سويف، من خلال كشف معتمد من التضامن الإجتماعي بمايستحق من المواطنين لتوزيعها من خلال الجمعيات الأهلية والخيرية المعتمدة وفي حضور مندوب من القوات المسلحة.

أشرف علي توزيع الكراتين العميد «تامر عبد المنعم» مندوبًا عن المنطقة المركزية وشارك خلالها العقيد محمد علي المستشار العسكري للمحافظة وعدداً من الضباط والجنود.

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