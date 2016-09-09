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بالصور..أهالى "الملكة" بالغربية يتظاهرون احتجاجا على وجود مقلب قمامة بالعزبة

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>الغربية – محمد عز

تظاهر العشرات من أهالى عزبة شريف صبرى والمعروفة بـ"عزبة الملكة" التابعة لدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، احتجاجًا على وجود مقلب قمامة فى القرية حول سمائها لسحابة دخان ولوث الهواء وتسبب فى فساد المحاصيل الزراعية.

 

وقال رامى السباعى من أهالى القرية، أن مقلب القمامة حوَّل حياتهم إلى جحيم لا يوصف بسبب حرق القمامة على مدار ساعات الليل والنهار، ما أثر بالسلب على صحة الأهالى وأطفالهم بسبب الدخان المسموم الذى يتسلل لصدورهم ومنازلهم.

 

وأضاف الأهالى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لرئيس المدينة أكدوا خلالها تضررهم من حرق القمامة والمقلب الذى يتوسط منازلهم إلا أن المسئولين تجاهلوا الشكاوى ولم يرد عليهم أحد، موضحين أنهم مازالوا مهددون بالموت من جراء القمامة والدخان.

ورفع الأهالى خلال تظاهرهم لافتات تطالب بعزل اللواء ممدوح هجرس رئيس المدينة، كما طالبوا بسحب الثقة من نواب الدائرة لتقاعسهم عن حل مشاكلهم، مؤكدين أنهم تقدموا بطلبات رسمية لنواب الدائرة ولم يهتموا بها، كما لم يتدخلوا لدى المسئولين لإنقاذ أرواح الأهالى ومئات الأفدنة الزراعية من البوار، على حد قولهم.

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تظاهر الأهالى احتجاجا على وجود مقلب قمامة

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لافتات تندد بتجاهل المسئولين

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طفل يحتج على وضع المقلب

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طفل وسط سحابات الدخان

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 تظاهر الأهالى وسط الدخان

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جانب من مظاهرات الأهالى


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