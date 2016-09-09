بالصور.. «محافظ الوادى الجديد» يقوم بجوله تفقدية بالأسواق لضبط الأسعار

قام اليوم، اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، ومساعد مدير الأمن ومجموعة من مباحث التموين ومسئولى التموين، بجولة تفقدية مفاجئة بالأسواق للإطمئنان على الأسعار ومدى التزام التجاربالأسعار.

قال «عشماوى»، انه لا تهاون مع جشع التجار، وضبط الأسعار هى أولى الأهتمامات فى المرحلة القادمة، مشيفًا انه من يثبت تورطه فى ارتفاع الأسعار يتم إتخاذ اللزم ضده.

وأضاف «عشماوى»، بأن الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية مستمرة في ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية بهدف المنافسة علي خفض الأسعار.

ونتج عن ذلك قيام عدد كبير من التجار بتخفيض أسعار بعض السلع، وتعهدا باستمرار الانخفاض، وشدد المحافظ علي ضرورة المرور اليومي لجميع المسئولين بتكثيف الحملات للتأكيد من عدم المغالاة في الأسعار والعمل بالأسعار الاسترشادية لحماية محدودي الدخل، وعدم المغالاة خلال فتره عيد الأضحى.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بتشكيل لجنه عاجله من مديرية الأمن والصحة ومباحث التموين للمرور علي محلات بيع اللحوم والفراخ والأسماك، حيث لاحُظ عدم وجود فواتير بأحد المحلات، وأمر بتحرير محضر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.