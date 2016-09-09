«والي» تتابع الترتيبات النهائية لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفة

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باهتمام بالغ مع رئيس بعثة الوزارة الرسمية للحج الترتيبات النهائية التي تم اتخاذها، تمهيدًا لبدء تنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة وصعيد عرفات، وذلك قبيل ساعات قليلة من تصعيد الحجاج لعرفات لأداء الركن الأعظم في الحج يوم الأحد القادم، حيث من المقرر أن يبدأ تصعيد الحجاج المصريين بداية من ظهر الغد السبت.

وأوضحت «التضامن» في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم التأكيد على أعضاء بعثة الجمعيات الأهلية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإراحة الحجيج المصري، في المشاعر المقدسة مع تقديم اهتمام خاص للترتيبات الطبية.

وقال محمد عثمان رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي إن البعثة قد تسلمت مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في عرفات ومنى، بعد مراجعة كافة التعاقدات مع الجانب السعودي، للاطمئنان على توافر جميع البنود التي تم الاتفاق عليها مسبقًا فيما يتعلق بنوعية الخيام وتوافر عناصر الأمان بها، فضلًا عن توافر المكيفات والمراوح والوجبات الجافة والساخنة والعصائر تمهيدًا لتسليمها للحجاج في المشاعر المقدسة حيث تم التأكيد على كفاءة كل الخدمات التي ستقدم لضيوف الرحمن.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجيج أشار عثمان إلى أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الاهلية جيدة، موضحًا أنه يتم اتخاذ إجراءات المتابعة المستمرة والاطمئنان على الحالات الصحية المحجوزة بالمستشفيات وهم 5 حجيج تم احتجازهم بمستشفيات الملك عبد العزيز، والنور، والملك فيصل حيث تم حجز الحاج إبراهيم مراد عرفات من الشرقية يعاني من التهابات كبدية، والحالة الثانية للسيدة منى محمود سعد من القاهرة تم اجراء جراحة لها، والحالة الثالثة للحاج خالد عثمان المنسي من الدقهلية، يعانى من أمراض عظام، والحالة الرابعة زينب محفوظ حسانيين من محافظة أسيوط، وتعاني من ارتفاع في السكر، والحالة الأخيرة للحاج محمد إبراهيم أحمد من القاهرة يعاني من التهاب رئوي ويتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم جميعًا.

ويقوم محمد عثمان رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بزيارة المرضى بصفة مستمرة من أجل الاطمئنان عليهم.

و يأتي ذلك في الوقت الذي تستقبل فيه غرفة العمليات العشرات من الاتصالات يوميًا من قبل الحجاج للاستفسار عن مقر إقامة بعض الحجاج أو الإبلاغ عن فقدان متعلقاتهم.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن في إطار مسئوليتها عن المؤسسة المصرية للحج كانت قد اتمت كل التعاقدات للعام الحالي منذ موسم الحج في العام الماضي وتفاوضت على أقرب الفنادق للحرم وأفضلها مما خفف من عبء زيادة التكلفة عن الحجاج.

وكانت الوزيرة في ضوء سياسات تخفيض النفقات بالعملة الصعبة قد خفضت حجم بعثة الوزارة إلى النصف مع اختيار افضل العناصر المدربة على خدمة الحجيج ورعايتهم .