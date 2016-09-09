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الجهة المنتجة لـ«كلب بلدي»: مشاهد بالفيلم حذفت بقرار من الرقابة

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الجهة المنتجة لـ«كلب بلدي»: مشاهد بالفيلم حذفت بقرار من الرقابة الجهة المنتجة لـ«كلب بلدي»: مشاهد بالفيلم حذفت بقرار من الرقابة

فيلم كلب بلدي

كتب: هاني صابر

طرحت شركة دولار فيلم وفرعها الانتاجي نيو سينشري، مساء أمس الخميس، فيلم “كلب بلدي” بدور العرض السينمائي .

وأكد أحمد بدوي، مدير عام الشركة، أن الرقابة كانت قد طلبت حذف عدد من المشاهد قبل السماح بعرضه وهو ما نفذته الشركة بالفعل، تقديرًا منها لرؤية الرقباء ودورهم في تنفيذ قانون المصنفات.

وأضاف بدوي، أن الرقباء أشادوا بالفيلم في نسخته النهائية بعد تنفيذ ملاحظاتهم عليه .

فيلم” كلب بلدي” بطولة أحمد فهمي واكرم حسني واحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام وندى موسى وحمدي الميرغني ،ومن تأليف شريف نجيب وأحمد فهمي، ومن إخراج معتز التوني .

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