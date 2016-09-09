6 شركات كبرى تتقدم بطلبات للاستثمار في الطاقة الشمسية بالوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن 6 شركات كبرى تقدمت بطلبات للاستثمار في الطاقة الشمسية على أرض المحافظة ، لافتًا الي أن الشركات هم” بلجيكي وألماني وسويسري وصينىي وعربي ومصري” .

وقال عشماوي في تصريح صحفي، إن الوادي الجديد تحظى بأكبر نسبة سطوع لأشعة الشمس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية طاقة نظيفة وتساهم في إضافة مصدر جديد للطاقة المتجددة على الأرض، وستعتمد عليها مشروعات كبرى .

وأضاف، أن الحكومة إتجهت مؤخرًا للاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية .