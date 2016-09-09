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طارق حسانين يفوز برئاسة غرفة صناعة الحبوب بـ«اتحاد الصناعات»

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طارق حسانين يفوز برئاسة غرفة صناعة الحبوب بـ«اتحاد الصناعات» طارق حسانين يفوز برئاسة غرفة صناعة الحبوب بـ«اتحاد الصناعات»

طارق حسانين

أسفرت الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات والوكلاء ورؤساء الشعب وأعضاء هيئة المكتب، مساء أمس الخميس، عن فوز طارق حسانين برئاسة الغرفة للدورة الثانية على التوالي، على منافسة المعين وليد دياب مرشح جبهة الإصلاح “المعين” بنسبة 9 مقابل 4 أصوات.

وعقد مجلس الإدارة اجتماع لتحديد رؤساء الشعب بالغرفة، حيث تم اختيار كل من حسين بودي، ووجدي المشد، و حسن محمدي، كنواب لرئيس الغرفة، كما تم اختيار كلًا من عمرو شرف، ورأفت نصير، ومحمد الهياتمي، أعضاء لهيئة المكتب.

فيما فاز كلًا من حسين بودي رئيسًا لشعبة مطاحن 82٪، ورجب شحاتة رئيسًا لشعبة الأرز، و حسن محمدي رئيسًا لشعبة المخابز، و عمرو شرف رئيسًا لشعبة المكرونة، برئاسة الشعب، حيث سيطر الأعضاء المنتخبين على مقاعد مجلس إدارة الغرفة.

بينما فاز رأفت نصير برئاسة شعبة مطاحن 72٪ ، إلا أنه تنازل عنها لــ “عمرو الحيني” .

يشار إلى أن أعضاء جبهة الإصلاح المعينين في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أعلنوا عدم الترشح علي منصب رئيس الغرفة أو نائب الرئيس خلال انتخابات هيئة مكتب الغرفة ، إلا أنهم ترشحوا وخسروا أمام جبهه الإنجازات.

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