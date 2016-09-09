محافظ الوادي الجديد: «لا تهاون مع جشع التجار.. وضبط الأسعار أول إهتماماتي»

مراسل«ONA»:

قام اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية مفاجئة علي الاسواق، رافقه فيها مباحث التموين ومساعد مدير الأمن والمباحث ومسئولي التموين .

وأكد عشماوي في تصريح صحفي، أنه لا تهاون مع أي تاجر أو بائع يغالي في الأسعار وإتخاذ التدابير اللازمة تجاه ذلك .

وأضاف، أن الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية مستمرة في ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية بهدف المنافسة علي خفض الأسعار ، ونتج عن ذلك قيام عدد كبير من التجار بتخفيض أسعار بعض السلع وتعهدي باستمرار الإنخفاض.

وشدد “المحافظ” علي ضرورة المرور اليومي لجميع المسئولين بتكثيف الحملات للتأكيد من عدم المغالاة في الأسعار والعمل بالأسعار الاسترشادية لحماية محدودي الدخل وعدم المغالاة خلال فترة عيد الأضحى .

ووجه “المحافظ” خلال جولته بتشكيل لجنة عاجلة من مديرية الأمن والصحة ومباحث التموين للمرور علي محلات بيع اللحوم والفراخ والأسماك، حيث لاحظ عدم وجود فواتير بأحد المحلات، بالإضافة إلي عدم نظافة المحل ، وأمر بتحرير محضر وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.