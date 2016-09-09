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ستانلي يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك

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ستانلي يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك ستانلي يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك

سجل النيجيري ستانلي أوهواتشي مهاجم نادي الزمالك أول أهدافه بقميص الفريق بعدما هز شباك فريقه السابق وادي دجلة.

الزمالك يواجه وادي دجلة يوم الجمعة في لقاء ودي ضمن الاستعدادات النهائية لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك ستانلي للمرة الثانية مع الزمالك، بعدما ظهر أمام الداخلية في اللقاء الودي السابق للفريق والذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

ونجح ستانلي في تسجيل هدفه الأول مع الزمالك بعدما ترجم ركلة جزاء بنجاح بعد مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول.

وسينهي الزمالك معسكره عقب لقاء دجلة والعودة للتدرب صباحا بمقر النادي.

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