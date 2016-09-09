ضبط 11 قطعة سلاح وكمية من الخزائن والذخيرة خلال حملة أمنية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس الفرع، وإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية، حملة موسعه لضبط الخارجين عن القانون من تجار وحائزى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، عن ضبط 11 قطعة سلاح وكمية من الخزائن والذخيرة بدون ترخيص، حيث تم ضبط "حسن ا" 55 سنة عامل بعد ورود معلومات تفيد اتجاره فى الأسلحة النارية والذخيرة، وعثر بحوزته على بندقية آلية، و"حمادة م ع" 33 سنة عامل، و"علاء ع" وبحوزته 2 بندقية آلية، و12 خزينة، و"محمد م" وبحوزته بندقية و4 خزائن و36 عيارا ناريا، و"حسن ع" 31 سنة عامل سابق اتهامه فى 4 قضايا سلاح وبحوزته بندقية آلية.

كما تم ضبط "جابر ع ا" 45 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية، و"عمر ع" 29 سنة عامل وبحوزته بندقيه آلية، و"معاطى ص ع" تاجر وبحوزته بندقية آلية، "وا ع" 66 سنة عامل وبحوزته بندقية خرطوش، و"مصطفى م م" 21 سنة ع وبحوزته فرد روسى.. تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهمين والمضبوطات.