"تموين الإسماعيلية" تضبط زيوت وألعاب نارية ومبيدات محظورة الاستخدام

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كميات كبيرة من الزيوت والألعاب النارية وكمية من المبيدات مجهولة المصدر خلال حملة أمنية استهدفت المحافظة.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحثالإسماعيلية يفيد وردت معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث مفادها قيام سيارة بتوزيع المبيدات الزراعية المستوردة والمحظور تداولها بالأسواق، وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبط السيارة المشار إليها رقم (ع ح س 1467) قيادة " ياسر. ع .ع " 30 سنة سائق مقيم الفيوم محملة بكمية من المبيدات الزراعية المستوردة مختلفة الأنواع الغير مصرح بتداولها فى الأسواق بلغت حوالى (216 عبوة) والغير مسجلة بوزارة الزراعة.

كما وردت معلومات مفادها قيام إحدى السيارات بتوزيع زيت طعام مجهول المصدر بعد إعادة تعبئته فى عبوات منسوبة لشركات كبرى، وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة ، وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر وأسفرت إحداها عن ضبط السيارة رقم( 57154 )نقل فناطس المنوفية قيادة " أسعد .م .س ) سن 34 سائق يعمل بشركة حبوب خوميلى لتوزيع المواد الغذائية مقيم أشمون ــ المنوفية محملة بكمية كبيرة من زيت الطعام مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها بلغت حوالى (17.600 طن)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بتوزيع تلك الزيوت المضبوطة على المطاعم والمصانع لإعادة تعبئتها فى عبوات أخرى جديده.

كما تمكنت الحملة من ضبط " محمد. ص. م" 25 سنة صاحب مكتبة الكائنه الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث وبحوزته (490) صاروخ مختلفة الأنواع والأحجام و" محمود .م .م" 24 سنة صاحب مكتبة الكائنه المرحلة الخامسة ــ دائرة قسم ثالث وبحوزته (1850) صاروخ مختلفة الأنواع والأحجام.

وتمكنت الحملة من ضبط "أحمد. ا .ح " 33 سنة المسئول عن سوبر ماركت كائن بالمحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول لحيازته كمية من مصنعات الدواجن الغير صالحة للإستخدام الآدمى بلغت حوالى " 25 كيلو جرام".

وتمكنت الحملة من ضبط كل من "عمر .س. م " 59 سنة صاحب محل بقالة الكائن البلابسة – دائرة قسم ثان و" أحمد. م .س" 33 سنة صاحب محل إكسسورات الكائن عرايشية مصر – دائرة قسم ثان و" أحمد. م .م " 24 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات الكائن البلابسة – دائرة قسم ثان و" محمود. م .ع " 32 سنة صاحب محل بقالة الكائن شارع هدى شعراوى – دائرة قسم ثان لعدم اعلانهم عن الاسعار و" محمد .ح. م " 50 سنة عامل بمطعم الكائن المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول و" محمد .ع. أ " 37 سنة عامل بمطعم الكائن المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول و"التهامى. ا .س" 38 سنة عامل بمطعم الكائن المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول و" محمد. ع. م" ن 33 سنة عامل بمطعم الكائن شارع المدينة المنورة ــ دائرة قسم أول وذلك لعدم حملهم شهادة صحية و" سعد .ص. خ " 45 سنة المسئول عن محطة تموين سيارات بالوقود الكائنة طريق عز الدين ــ دائرة قسم ثان وذلك لعدم قيامه بالإلتزام بإثبات الفواتير الخاصة بدفتر 21 بترول.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.