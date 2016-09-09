أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الشاذلى مدير مباحث سوهاج يشن حملة ويضبط رشاشاً و166 بندقية و116 مسدسا

Google+ Print
الشاذلى مدير مباحث سوهاج يشن حملة ويضبط رشاشاً و166 بندقية و116 مسدسا الشاذلى مدير مباحث سوهاج يشن حملة ويضبط رشاشاً و166 بندقية و116 مسدسا

>سوهاج محمود مقبول

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلى مدير الإدارة وبإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بجميع مراكز وأقسام المديرية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضى، إذ أسفرت الجهود عن ضبط رشاش بمركز أخميم و166 بندقية آلية وخرطوش ومشخشنة بمراكز المديرية المختلفة و116 مسدس وفرد صناعة محلية بجميع المراكز والأقسام .

وبلغت جملة الذخائر المتنوعة التى تم ضبطها بالحملة، 374 طلقة حية متنوعة وبلغت جملة المتهمين 272 متهما بواقع 270 قضية تمت إحالتهم جميعا للنيابات العامة التى أحالتهم لمحكمة الجنايات.

وسجل مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج أعلى المعدلات فى حيازة الأسلحة غير المرخصة بإجمالى 33 بندقية مختلفة الأنواع و14 مسدس وفرد محلى الصنع و24 طلقة حية بينما جاء فى المرتبة الثانية مركز البلينا بــ 19 بندقية متنوعة و23مسدس وفرد محلى و100 طلقة حية وجاء قسم الكوثر الأقل فى عملية الضبط بفرد محلى الصنع واحد فقط.

ومن جانبه قال العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية فى تصريح لليوم السابع أننا مستمرون فى تنفيذ مثل تلك الحملات لاستهداف حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والتى تستخدم فى المشاجرات والتى يترتب عليها وقوع ثأرية وحذر الشاذلى من اقتناء الأسلحلة والذخائر فى الخفاء سوف نصل إليها مهما كان مكانها ونضبطها ونحيل حائزها للنيابة العامة ويتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضدها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة