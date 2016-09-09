الشاذلى مدير مباحث سوهاج يشن حملة ويضبط رشاشاً و166 بندقية و116 مسدسا

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلى مدير الإدارة وبإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بجميع مراكز وأقسام المديرية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضى، إذ أسفرت الجهود عن ضبط رشاش بمركز أخميم و166 بندقية آلية وخرطوش ومشخشنة بمراكز المديرية المختلفة و116 مسدس وفرد صناعة محلية بجميع المراكز والأقسام .

وبلغت جملة الذخائر المتنوعة التى تم ضبطها بالحملة، 374 طلقة حية متنوعة وبلغت جملة المتهمين 272 متهما بواقع 270 قضية تمت إحالتهم جميعا للنيابات العامة التى أحالتهم لمحكمة الجنايات.

وسجل مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج أعلى المعدلات فى حيازة الأسلحة غير المرخصة بإجمالى 33 بندقية مختلفة الأنواع و14 مسدس وفرد محلى الصنع و24 طلقة حية بينما جاء فى المرتبة الثانية مركز البلينا بــ 19 بندقية متنوعة و23مسدس وفرد محلى و100 طلقة حية وجاء قسم الكوثر الأقل فى عملية الضبط بفرد محلى الصنع واحد فقط.

ومن جانبه قال العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية فى تصريح لليوم السابع أننا مستمرون فى تنفيذ مثل تلك الحملات لاستهداف حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والتى تستخدم فى المشاجرات والتى يترتب عليها وقوع حوادث ثأرية وحذر الشاذلى من اقتناء الأسلحلة والذخائر فى الخفاء سوف نصل إليها مهما كان مكانها ونضبطها ونحيل حائزها للنيابة العامة ويتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضدها.