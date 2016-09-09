أمن الجيزة يضبط 3 أشخاص بحوزتهم 34 طربة حشيش قبل بيعها فى عيد الأضحى

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 34 طربة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قوات الأمن تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم واشتبهت فى ثلاثة أشخاص، وبتفتيشهم وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وهم "عبدالعال م.ز" 35 سنة، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح أبيض وبحوزته 34 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط "السيد ع.س" 47 سنة، ومقيم بدائرة القسم وبحوزته 2 طربة من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، بندقية آلية، 3 طلقات من ذات العيار و"رضا ش.م" 33 سنة، ومقيم بدائرة القسم وبحوزته 2 طربة من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة.