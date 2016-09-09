الظواهري يهدد الولايات المتحدة بتكرار اعتداءات 11 سبتمبر «آلاف المرات»

هدد زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في شريط فيديو نشرته حسابات تابعة للتنظيم الجهادي على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بتكرار أحداث 11 سبتمبر “آلاف المرات”، متوجهًا إلى المسلمين بالقول أن “طريق الخلاص هو الدعوة والجهاد”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قال الظواهري في شريط فيديو استمر حوالي 20 دقيقة ونشر “بمناسبة مرور 15 سنة على غزوات الحادي عشر من سبتمبر”، “رسالتنا إلى الأميركان واضحة كالشمس قاطعة كحد السيف”، مضيفًا “طالما استمرت جرائمكم، ستتكرر احداث الحادي عشر من سبتمبر آلاف المرات.”

وأضاف اعتداءات 11 سبتمبر 2001 جاءت نتيجة لـ«جرائم» الأميركيين ضد المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق والشام ومالي والصومال واليمن والمغرب ومصر.

من جهة آخرى، وجه الظواهري حديثه إلى “الأمة المسلمة” قائلًا “طريق الخلاص هو الدعوة والجهاد”.

كما تطرق إلى الصدامات بين السود والبيض في الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، متحدثًا عن “ذل الأفارقة” في الولايات المتحدة، ومعتبرًا أن السود لن يتمكنوا من نيل حقوقهم و”الاصلاح عبر الدستور والقانون”، لأن “القانون في يد أغلبية البيض”. وقال “لن ينقذهم الا الإسلام”.

وفجرت مجموعة من الجهاديين في 11 سبتمبر طائرات في برجى مركز التجارة العالمي في نيويورك، وفي مقر وزارة الدفاع الأميركية في واشنطن وفي ولاية بنسلفانيا، ما خلف حوالى ثلاثة آلاف قتيل، وتبنى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن آنذاك الاعتداءات.