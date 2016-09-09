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وزير الطيران: مبنى الركاب 2 جاهزة للتشغيل والمناطق التجارية أخرت افتتاحه

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وزير الطيران: مبنى الركاب 2 جاهزة للتشغيل والمناطق التجارية أخرت افتتاحه وزير الطيران: مبنى الركاب 2 جاهزة للتشغيل والمناطق التجارية أخرت افتتاحه

>أحمد حمادة

تستعد وزارة الطيران المدنى لافتتاح مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الذى كان مقرر افتتاحه خلال الأشهر الماضية وهو يمثل نقله كبيرة لحركة الركاب إلى .

 

وقال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن المبنى جاهز فعليا للتشغيل خاصة بعد انتهاء أعمال التشطيبات، موضحًا أن الانتهاء من تشطيب المناطق التجارية هو سبب التأخير.

 

 وتصل القيمة الاستثمارية للمبنى الجديد 3.4 مليار جنيه، وسيرفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى 30 مليون راكب سنوياً، حيث تبلغ سعته  7.5 مليون راكب سنويًا.

 

ويحتوى المبنى على 28 كوبرى تحميل، كما أن عدد كاونترات الجوازات تبلغ 78 كاونترا، ومزود بفندق صغير للترانزيت داخل الدائرة الجمركية، وكذلك أنظمة متطورة لنقل الحقائب والكشف الأمنى عليها يتضمن 5 مراحل تفوق المستوى العالمى.


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