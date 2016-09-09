ضبط 58 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة

مراسل«ONA»:

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وباقى المحافظات، اليوم الجمعة، حملات موسعة لفرض الانضباط المرورى فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملات، التى قادها اللواء عادل زكى مدير الإدارة العامة للمرور، على مدى 24 ساعة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، عن ضبط 58052 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 1250 مخالفة متنوعة لدراجات نارية، بالإضافة إلى حجز 401 دراجة نارية مخالفة.

وتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.