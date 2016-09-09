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استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن – أرشيفية

ساد الاستقرار أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الجمعة باستثناء شهادات إيداع البنك التجاري الدولي التي انخفضت.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.03 نقطة بنسبة 0.72% لتسجل 3.99 دولار حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.06 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 3.82 دولار.

واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 6 دولارات. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.40 دولار, بينما كان أقل مستوى لها عند 5.75 دولار. كما استقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 1.85 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40 دولار حيث كان أعلى مستوى لها عند 0.36 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 0.22 دولار.

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