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مهندسون إماراتيون يشهدون إطلاق مركبة "أوزيريس - ريكس" بفلوريدا

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مهندسون إماراتيون يشهدون إطلاق مركبة "أوزيريس - ريكس" بفلوريدا مهندسون إماراتيون يشهدون إطلاق مركبة "أوزيريس - ريكس" بفلوريدا

 شهد عدد من المهندسين الإماراتيين المشاركين في برنامج " جيل الفضاء" إطلاق مركبة " أوزيريس - ريكس " التابعة لوكالة الفضاء الأميركية " ناسا " وذلك في قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأميركية.

وستقوم المركبة بجمع عينات من الكويكب " بينو " والعودة بها إلى الأرض لدراستها حيث تعتبر بذلك الأولى التي تنفذ مثل هذا النوع من المهمات.

ويستهدف برنامج "جيل الفضاء : برنامج التدريب على أساسيات الفضاء " الذى أطلق من قبل وكالة الإمارات للفضاء وشركة المبادلة للتنمية وشركة "لوكهيد مارتن" في منتصف شهر أغسطس الماضي .. المتخصصين في قطاع الطيران والفضاء بدولة الإمارات حيث يتضمن سلسلة من التدريبات الخاصة داخل الدولة وفي الولايات المتحدة الأميركية والاطلاع على أعمال منشأة شركة " لوكهيد مارتن " المتخصصة بالواقع الافتراضي وإجراء جولة فيها ومشاهدة منشآت إنتاج الأقمار الصناعية.

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