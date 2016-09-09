أجندة المحترفين - صلاح لفك النحس ومهمة رمضان والنني.. وتحدي جابر وغزال

بعد نهاية فترة التوقف الدولي. أسبوع جديد ينطلق في الدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك في الدوريات العربية. أسبوع يكتب مواجهات مختلفة للمحترفين المصريين في الملاعب.

أجندة المحترفين يقدمها FilGoal.com قبل بداية كل جولة في دوريات العالم الأوروبي والعربي.

وما يلي أجندة المحترفين..

يوم السبت

الدوري الإنجليزي.. أرسنال ضد ساوثامبتون 4:00 عصرا

سيحاول أرسنال في تلك المباراة، الاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد تحقيق النقاط الثلاث الأوائل أمام واتفورد في المباراة السابقة.

بيرنلي ضد هال سيتي 4:00 عصرا

أحمد المحمدي يضمن مقعده الأساسي، وبعدما احتفل بعيد ميلاده الـ 29 سيحاول المحمدي ورفاقه تحقيق فوز جديد يبقيهم في حلم البقاء في المربع الذهبي لأسبوع أخر.

ستوك سيتي ضد توتنام 4:00 عصرا

من جديد.. ينتظر المصريون رؤية رمضان صبحي، لكن مشاركته ليست محل تأكيد.

الدوري البرتغالي.. بيلينينسيش ضد ناسيونال ماديرا 5:00 عصرا

علي غزال بعد أن حصل على شارة قيادة ناسيونال ماديرا.. سيحاول كسر البداية السلبية وتحقيق أولى نقاط الفريق هذا الموسم أمام بيلينينسيش.

الدوري السويسري.. بازل ضد جراسهوبرز 8:00 مساء

وفي سويسرا سيحاول عمر جابر المحافظة على موقعه في التشكيل الأساسي بعدما ظهر بشكل جيد في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي، حتى وإن كانت في مركز الظهير الأيسر.

الدوري البلجيكيي.. موسكرون ضد فارجيم 8:30 مساء

دخل تريزيجيه لقائمة الفريق لأول مرة رغم أنه لم يخض سوى تدريب واحد، ولكن اللاعب يطمع في المزيد ويريد المشاركة بالمباراة حتى ولو لبعض الدقائق.

يوم الأحد

الدوري الإيطالي.. روما ضد سامبدوريا 3:00 عصرا

محمد صلاح يضمن موقعه الأساسي في الفريق بشكل كبير، لكن هدفه سيكون هو إنهاء الصيام مع الشباك خاصة بعد إضاعة عديد من الفرص في مباراة منتخب مصر الودية أمام جنوب إفريقيا.

الدوري اليوناني.. باوك ضد بانيتوليكوس 5:15 عصرا

بداية عمرو وردة هذا الموسم لن تكون سهلة مع بانتليكوس في الدوري اليوناني. اللاعب الدولي سيلاقي باوك رابع الترتيب في الموسم الماضي بافتتاح المسابقة.

الدوري البرتغالي.. سبورتنج براجا ضد بوافيشتا 7:00 مساء

أحمد حسن كوكا لم يسجل أي هدف بعد مرور 3 جولات من الدوري البرتغالي، ومع استمرار ذلك في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، سيحاول المهاجم المصري فك النحس أمام بوافيشتا.

يوم الثلاثاء

دوري ابطال اوروبا.. بازل ضد لودوجوريتس 8:45 مساء

بعد مباراة الدوري أول الأسبوع، سيلتقي بازل في دوري الأبطال مع فيكتوريا بلزين، وفي تلك المباراة يسعى عمر جابر لتسجيل مشاركته الأولى تاريخيا في دوري الأبطال.

باريس سان جيرمان ضد أرسنال 8:45 مساء

الحال نفسه ينطبق على محمد النني وإن كان سبق له المشاركة في البطولة كثيرا، لكن المنافس هذه المرة هو باريس سان جيرمان في قمة المجموعة.

يوم الخميس

الدوري الأوروبي.. فيكتوريا بلزن ضد روما 7:00 مساء

روما بعد توديع دوري الأبطال، لن يكون أمامهم سوى مصالحة الجماهير في الدوري الأوروبي وبلوغ أبعد نقطة ممكنة في تلك البطولة.

سبورتنج براجا ضد جنت 9:05 مساء

المباراة الأخيرة أوروبيا هذا الأسبوع للمحترفين ستكون لكوكا مع براجا في مواجهة جنت البلجيكي.

يوم الجمعة

الدوري البرتغالي.. ناسيونال ماديرا ضد ماريتيمو 9:30 مساء

في البرتغال من جديد سيخوض علي غزال دربي مدينة ماديرا يوم الجمعة ضد ماريتيمو.

الدوري السعودي.. الخليج ضد الباطن 5:25 عصرا

وأخيرا في السعودية.. الوافد الجديد أحمد حمودي سيكون مرشحا لخوض أولى مبارياته مع فريقه الجديد الباطن، ضد الخليج.