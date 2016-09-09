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صرف الجرعة الثالثة من السوفالدى لمرضى الكبد فى شمال سيناء

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صرف الجرعة الثالثة من السوفالدى لمرضى الكبد فى شمال سيناء صرف الجرعة الثالثة من السوفالدى لمرضى الكبد فى شمال سيناء

أرشيفية

مراسل«ONA»:

وزعت جمعية رعاية مرضى الكبد بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، الجرعة الثالثة للمرضى بشمال سيناء .

واستكمل وفد من الجمعية الرئيسية لرعاية مرضى الكبد برئاسة الدكتور على ندا المدرس فى معهد الكبد بجامعة المنوفية نيابة عن المهندس محمد خيرة رئيس مجلس الإدارة، الشيخ جمعة عامر استشارى الجمعية، علاء أجميعان المشرف العام على فرع الجمعية بشمال سيناء، والمهندس هشام عودة المدير التنفيذى لفرع الجمعية بالعريش، عمليات الكشف على المرضى وصرف جرعات الدواء مجاناً، بحضور الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء نيابة عن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والدكتور أحمد عزمى مدير عام مستشفى العريش العام.

وقال المهندس هشام عودة، المدير التنفيذى لفرع الجمعية بشمال سيناء، إنه تم صرف الجرعات لنحو 60 مريضا وعمليات التسجيل والكشف على المرضى وصرف الجرعات مستمرة بالتنسيق مع الفرع الرئيسى للجمعية، ومن المقرر صرف الجرعة التالية للمرضى الجدد أوائل شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار تسجيل حالات جديدة للمرضى وإعداد الملفات وعرضها على الأطباء لبدء صرف الجرعات اللازمة للعلاج مجانا.

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