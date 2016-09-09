مواليد شهر 8 من برج الأسد

إن كان طفلك مولوداً بين 22 يوليو - 22 أغسطس، فهو من مواليد برج الأسد الغربي ، الذي يتميَّز بالدفء والإخلاص والكرم، وأطفال برج الأسد ودودون ويعشقون الحياة ، والصداقة والعائلة.



وللتعرف أكثر عن صفات طفل برج الأسد، التقت «سيدتي» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:

- يثق فيهم زملاؤهم جداً ويأخذون دائماً نصائحهم ويدرك الجميع أنَّهم أكثر خبرة ودراية في التعاملات المختلفة في سن الدِّراسة الأساسيَّة.

- هم قادة المستقبل بشرط إذا أتقن الآباء والأمهات زرع الثقة في قلوبهم.

- يبدون في صحة جيِّدة، وقدرة مدهشة في التأثير على الآخرين.

- مبادرون ويحبون القيادة ولديهم الملكات، ومهم جداً أن يركز مدرسوهم في زرع وتنمية هذه الموهبة فيهم.

- سيفعل طفلك كل ما بوسعه للحصول على اعجابك وتقديرك وإعجاب أصدقائه وكل من حوله.

- لديهم ميل طبيعي للدراما أحياناً.

- يكون أداء أطفال الأسد أفضل عندما تغمرينهم بالثناء والمديح على أشياء قاموا بها بشكل جيِّد.

- يمكنه بسهولة أن يصبح نجماً في الأداء لدى الفرقة المسرحيَّة المدرسيَّة، إذا كان هناك أي فرصة للتألق، فسيسعى إليها.

- كافئي طفلك على نقاط قوته العديدة.

- يبدو طفل – الأسد في المدرسة أكثر جرأة و حيويَّة ذكي، لكنَّه معرض للكسل.

- كريم، وينفق على نفسه كثيراً .

نقاط لا بد من الانتباه إليها:

- يعرفون بحساسيتهم واعتزازهم بأنفسهم، وغالباً ما يكون لديهم لمحة من الغرور.

- يبدو أطفال الأسد أقوياء من الخارج، لكنَّهم في الواقع حساسون من الداخل.

- قد تهز كلمة واحدة قاسية ثقة طفلك الأسد، لذلك عليك أن تكوني حذرة في كيفيَّة التحدث إلى طفلك الصغير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانضباط والتأديب.

- تلاحظين أنَّه ينظر كثيراً إلى نفسه في المرآة ويتقمص مشاعر وتعابير متنوِّعة الأساليب.

- محبوب من معلميه بسبب طيبة قلبه ودفئ ابتسامته، ثم إنَّه يمارس من حين إلى آخر دور المعلم، فيشرح لزملائه الدروس ويفرض عليهم النظام.

- يحتاج إلى الحنان، خصوصاً في المساء عندما يحين موعد نومه .

وأما الألوان التي يحبَّذ أن تكون في محيط طفل الأسد هي:

- يفضل أن تكون في خزانته الألوان التي تبعث له النشاط والحيويَّة والهدوء وعلى حسب مزاجه إذا كان يغلب عليه الهدوء فاجعليه يرتدي الملابس ذات الألوان الحارة مثل (الأصفر، الأحمر، البرتقالي، والأحمر والبنفسجي) لتخرجه من هدوئه.

- غرفة نومه يفضل أن تكون فيها مجموعة من الألوان الباردة، وأكثر الصور والرسومات التي تحتوي على قصص لعشقهم العيش في الخيال والتمثيل.