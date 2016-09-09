مجوهرات معوض الالماسية تكرم الافراح ببريق مميز

مجوهرات معوض تقدم مجموعة مجوهرات للعرائس بتصاميم تتناغم بين العصرية والكلاسيكية وتحفل بلمسات جمالية استثنائية

حظيت مجموعة الألماس للعرائس من معوّض باعجاب الكثير من السيدات محلياً ودولياً حتى أصبحت المجموعة الأكثر مبيعاً لدى الدار. تشمل المجموعة تشكيلة من المجوهرات الألماسية المصممة خصيصاً للعرائس، والمتوفرة حالياً في معارض الدار في مختلف أنحاء الخليج. وتتميز التصاميم بأشكال متنوعة، تحفل في ثناياها باللمسات الجمالية الأنيقة التي تتناسب مع الطبيعة الخاصة لمجوهرات الأفراح، بما في ذلك خواتم الخطوبة والقلادات والأقراط والأساور الألماسية.

توظف المجموعة الجديدة أفخم أنواع الألماس البرّاق المزخرف بمهارة حرفية وفنية مع قطع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط والبلاتينيوم وتتنوع في أشكالها بين الكلاسيكي والعصري لتحاكي أذواق وتطلعات الأزواج.

في حديثه عن المجموعة قال فراد معوّض، الشريك المؤتمن على العلامة": "نحرص دائماً على تقديم مجموعات جديدة تثري أهم اللحظات في حياتنا وتضفي إليها لمسة من التألق لتصبح ذكرى لا تنسى، ولا شك بأن يوم الزفاف يشكل لحظة استثنائية في حياة كل منا. ومن هذا المنطلق، نقدم مجموعة الألماس للعرائس، التي أضفنا إليها هذا العام أطقماً ألماسية جديدة لنساعد عملاءنا على الاحتفال بمناسبة هي وعد أبدي بالحب".

تجسد مجموعة أطقم الأعراس انسجام الزوجين ببراعة في أطقم ألماسية تتألف من قلادة وسوار وأقراط وخاتم وتجمع تصاميمها زخارفاً كلاسيكية من الزهور، والبتلات، والقلوب والدموع تتهادى بين البساطة الفاتنة والعظمة الهائلة، لتقدم لكل عروس فرصة اختيار المتمم الأمثل لجمالها.