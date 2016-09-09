استقبلوا الخريف مع تشكيلة "مون بلان" الراقية!

استقبلوا فصل الخريف وألوانه الدافئة مع تشكيلة من القطع المصنوعة بحرفية ومهارة عالية من "مون بلان"Montblanc. حيث أن الدار العالمية للمنتجات الفاخرة سعيدة بتقديم مجموعة أكسسوارات جلدية راقية، ومجوهرات أنيقة وجذابة، وتشكيلة فريدة من أدوات الكتابة والمقتنيات لهذا الموسم، فضلاً عن ساعات مذهلة للرجل والمرأة. وبذلك فستستطيعون استقبال فصلي الخريف والشتاء بكل أناقة ورقي، ولاسيما أن المجموعة الجديدة من "مون بلان" Montblanc كلاسيكية ومعاصرة في الوقت ذاته وستجعل من الخريف موسماً مليئاً بالبهجة والاحتفالات.