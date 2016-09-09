إنشاء 3 كليات جديدة للصيدلة والعلاج الطبيعى والأسنان بجامعة بنها

مراسل«ONA»:

قال الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، إنه سيتم البدء فى إنشاء 3 كليات جديدة للصيدلة والعلاج الطبيعى والأسنان بقطاع مشتهر، حيث سيتم استغلال المبانى والمنشآت الموجود للبدء الدراسة فى الكليات الجديدة فى اقرب وقت.

وأضاف رئيس الجامعة فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تقرر إنشاء أول مستشفى جامعى تخصصى تكون مجهزة بأحدث الأجهزة وتقدم علاج متميز على غرار القصر العينى الفرنساوى ومستشفى عين شمس التخصصى، كما أنه سيتم إنشاء أول وحدة للملكية الفكرية وبراءات الاختراع وأخرى للدعاية والتسويق لنتائج الأبحاث العلمية وربطها باحتياجات المجتمع بهدف زيادة موارد الجامعة الذاتية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وحول الجامعة الاهلية الجديدة بالعبور، أوضح أنه يسعى لأن تكون هذه الجامعة نموذجًا فريدًا للتعليم الجامعى بمصروفات بسيطة وتكنولوجيا تضاهى أن لم تكن تفوق الموجودة فى الجامعات الخاصة، كما انه سوف تكون لدينا كليات غير نمطية لخدمة سوق العمل المحلى والدولى .