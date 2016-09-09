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الأهلى المصري لنظيره الإماراتي : مرحبًا بكم في بلدكم الثاني مصر

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الأهلي المصري وأهلي دبي

الأهلي المصري وأهلي دبي

رحب النادى الأهلي المصري، اليوم الجمعة، ببعثة نادي أهلى دبي الإماراتي وجماهيره في القاهرة، قبل مواجهة نادي الجزيرة الإماراتي على لقب السوبر الإمارتي، المقررة يوم يوم الثلاثاء المقبل.

وكتب الالأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “يرحب النادي الأهلي للألعاب الرياضية بشقيقه نادى أهلى دبى وجماهيره الوفية .. متمنين لهم التوفيق فى الحصول على بطولة السوبر الإماراتى .. آملين أن تكون ضيافتنا وجماهير الأهلي المصري العظيمه سندًا لكم فى بلدكم الثانى ”.

الترحيب الذي نشره الأهلي عبر فيس بوك

الترحيب الذي نشره الأهلي عبر فيس بوك

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