أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«صحة بورسعيد» : توفير جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى بور فؤاد العام

Google+ Print
«صحة بورسعيد» : توفير جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى بور فؤاد العام «صحة بورسعيد» : توفير جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى بور فؤاد العام

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور عادل تعيلب، مدير الشئون الصحية ببورسعيد، أنه تم توفير جهاز أشعة مقطعية ماركة “سيمنز” 16 سلايت، بمستشفى بور فؤاد العام، وذلك لخدمة مدينة بور فؤاد ومنطقة شرق التفريعة.

وأضاف تعيلب فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن هذا الجهاز يعد الثالث بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، بعد توفير جهازين للأشعة المقطعية بمستشفى بورسعيد العام ومستشفى الزهور، مشيرًا إلى أهمية الجهاز ودوره فى رفع كفاءة الرعاية الطبية لمواطنى بور فؤاد وشرق التفريعة.

وقال الدكتور ياسر أبوزيد مدير مستشفى بور فؤاد، بإنه سيتم البدء فى تدريب العاملين على الجهاز بعد عيد الأضحى مباشرة، حتى يكون جاهز للاستخدام فى غضون أيام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا