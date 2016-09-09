«صحة بورسعيد» : توفير جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى بور فؤاد العام

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور عادل تعيلب، مدير الشئون الصحية ببورسعيد، أنه تم توفير جهاز أشعة مقطعية ماركة “سيمنز” 16 سلايت، بمستشفى بور فؤاد العام، وذلك لخدمة مدينة بور فؤاد ومنطقة شرق التفريعة.

وأضاف تعيلب فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن هذا الجهاز يعد الثالث بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، بعد توفير جهازين للأشعة المقطعية بمستشفى بورسعيد العام ومستشفى الزهور، مشيرًا إلى أهمية الجهاز ودوره فى رفع كفاءة الرعاية الطبية لمواطنى بور فؤاد وشرق التفريعة.

وقال الدكتور ياسر أبوزيد مدير مستشفى بور فؤاد، بإنه سيتم البدء فى تدريب العاملين على الجهاز بعد عيد الأضحى مباشرة، حتى يكون جاهز للاستخدام فى غضون أيام .