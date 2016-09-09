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الآثار الأردنية تطالب بوقفة عربية لمنع التداول غير المشروع للآثار‎

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الآثار الأردنية تطالب بوقفة عربية لمنع التداول غير المشروع للآثار‎ الآثار الأردنية تطالب بوقفة عربية لمنع التداول غير المشروع للآثار‎

مدير عام الآثار الأردنية، منذر جمحاوي

قال مدير عام الآثار الأردنية، منذر جمحاوي، إن الاتجار غير المشروع للآثار في المنطقة يعد تهديدًا للأمن القومي العربي، لكونه يستخدم كتمويل للإرهاب، والعناصر المتطرفة، مطالبا بضرورة وقفة عربية لوضع حاد للتداول غير المشروع للآثار.

وأضاف «جمحاوي» خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن المؤتمر الإقليمي السنوي الثاني «التراث تحت التهديد»، الذي عقد في المملكة الأردنية، يهدف إلى حماية الأمن القومي العربي.

وأوضح «جمحاوي» أن الكثير من الاتفاقيات الدولية تهدف إلى الحفاظ على الآثار، لكونه تراث إنساني يجب الحفاظ عليه، بالإضافة إلى أن اتفاقية اليونسكو تنص على ضرورة الحفاظ على التراث سواء كان ماديًا أو غير ذلك

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