حريق يلتهم 11 سيارة و10 تكاتك وتروسيكل بوحدة مرور ديرب نجم بالشرقية

مراسل«ONA»:

شب حريق منذ قليل، بأرض تابعة لوحدة مرور ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أسفر عن احتراق 11 سيارة و10 تكاتك وتروسيكل، وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا ،اليوم الجمعة، من اللواء هشام مدير البحث الجنائى، يفيد نشوب حريق فى عدد كبير من السيارات المحجوزة بوحدة مرور ديرب نجم، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن سبب الحريق هو سقوط سلك الضغط العالى على السيارات، مما تسبب فى نشوب الحريق الذى التهم عدد كبير من السيارات والتكاتك، ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف،العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية، بعدد 6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق.