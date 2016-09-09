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منسق الإعلام بـ"التعليم العالى" يحصل على الماجستير برسالة حول القضايا العربية

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منسق الإعلام بـ"التعليم العالى" يحصل على الماجستير برسالة حول القضايا العربية منسق الإعلام بـ"التعليم العالى" يحصل على الماجستير برسالة حول القضايا العربية

>كتب وائل ربيعى

حصل الباحث أحمد سعيد جاد الله، منسق الإعلام بمكتب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على درجة الماجستير عن رسالته العلمية بعنوان "المعالجة للقضايا العربية والإيرانية فى قناتى روسيا اليوم وبى بى سى العربية"، وذلك بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

 

وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج الهامة، أهمها أن القناتين تعمدتا المعالجة السلبية للقضايا العربية والإيرانية واستخدام إطار الصراع بشكل مكثف فى التغطية الإعلامية لتلك القضايا، والتوصيف السلبى للشخصيات العربية والإيرانية الفاعلة فى القضايا العربية والإيرانية، بينما غلبت السمة الايجابية على توصيف الشخصيات الغربية والدولية، كما أبرزت الدراسة اهتمام القناتين بالأخبار السياسية والعسكرية والأمنية.

 

 

 

وأظهرت الدراسة أن قناة " بى بى سى " كانت أكثر سلبية فى معالجة أحداث 30 يونيو ومتابعها، وركزت فى عرض الأزمة على الموقف الأوروبى والضغوط الغربية على ، بينما أظهرت قناة "روسيا اليوم" دعم الروسية لمصر وللاقتصاد المصرى.

 

وكشفت الدراسة أن "روسيا اليوم" كانت أكثر تعبيرًا عن أجندة السياسة الروسية حيال قضايا منطقة الشرق الأوسط، بينما التزمت "بى بى سى" بحياد نسبى حيال القضايا العربية والإيرانية، ومارست التعبير عن الموقف البريطانى بشكل أكثر احترافية من قناة روسيا اليوم.

 

كما أظهرت الدراسة اهتمام القناتين اهتمامًا كبيرًا بتغطية القضايا العربية والإيرانية محل الدراسة حيث كانت القضية السورية الأكثر بروزا فى العينة تلاها أحداث 30 يونيو بمصر، ثم قضية فلسطين ثم الأزمة العراقية ثم الانتخابات الرئاسية الإيرانية تلاها الأحداث فى البحرين تلاها قضية الملف النووى الإيرانى.

 

 

وتشكلت لجنة المناقشة رسالة الماجستير برئاسة الدكتور بركات عبدالعزيز، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث وعضوية الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بجامعة عين شمس والدكتور عادل فهمى الأستاذ المساعد بكلية الأعلام جامعة القاهرة.


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