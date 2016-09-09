إزالة 186 تعتديا على أراض زراعية وضبط 5 محال مبيدات دون تراخيص بالشرقية

أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية، أنه تمت إزالة 186 حالة تعدى على الرقعة الزراعية بنسبة 101% ‏منهم 55 حالة فى المهد، خلال الفترة من يوم الجمعة 2 سبتمبر حتى الخميس 8 سبتمبر الجارى. ‏

وأكدت الزراعة فى بيان، أن حالات الإزالة بمراكز المحافظة منها "بلبيس ـ الزقازيق ـ منيا القمح ـ أبو حماد"، وهى مراكز ‏ذات إزالة مرتفعة، مضيفا أن الادارة الزراعية بلببيس حصلت على المركز الأول فى اجمالى عدد الإزالات لعدد 39 حالة بنسبة ‏‏118.2%، ومركز أبو حماد حصلت على المركز الأول فى اجمالى عدد الإزالات فى المهد 17 حالة بنسبة ‏‏89.5%.

وفى نفس السياق، نفذت مديرية الزراعة بالشرقية تحت إشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، حملة مكبرة على مركز فاقوس لتشديد الرقابة على محال بيع المبيدات والمخصبات الزراعية.

وأسفرت الحملة التى قادها المهندس عاطف زناتى مدير عام ادارة الرقابة على المبيدات وبالتنسيق مع شرطة المسطحات البيئة، عن ضبط خمس محلات يقومون بالاتجار فى المبيدات والمخصبات ‏الزارعيه و الاعلاف والأسمدة دون ترخيص من وزارة الزارعه ‏بنواحى البيروم وسواده و بندر فاقوس وسواده. وتم تحرير محاضر لهم بأرقام 21857 و 21858 و 21859 لسـنة 2016 ‏ جنح مركز فاقوس ‏ورقم 8323 و لسنةـ 2016 جنح قسم فاقوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة ‏بشأنها.