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النيابة العامة تسلم السلطات الإيطالية تقريرًا عن مكالمات "ريجينى"

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النيابة العامة تسلم السلطات الإيطالية تقريرًا عن مكالمات "ريجينى" النيابة العامة تسلم السلطات الإيطالية تقريرًا عن مكالمات "ريجينى"

>كتب محمود نصر

اجتمع وفد النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام المصرى، مع وفد النيابة العامة الإيطالية برئاسة الدكتور "جوسيبى بنياتونى" نائب عام روما، على مدى يومين فى لقاء سبق تحديده للوقوف على آخر مستجدات التحقيق الجنائى الذى تجريه النيابة العامة المصرية فى واقعة اختطاف وتعذيب ومقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى".

 

وقد تبادل الطرفان معلومات ذات أهمية حول العناصر والمستجدات التى توصلت إليها كلا الجانبين حتى الآن، وشرح النائب العام المصرى تلك المستجدات وسلم تقريراً كاملاً ومفصلاً، حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التى رصدتها محطات شركات المحمول فى منطقتى الاختفاء والعثور على الجثمان.


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