أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حريق يلتهم 11 سيارة و10 تكاتك وتروسيكل بوحدة مرور ديرب نجم بالشرقية

Google+ Print
حريق يلتهم 11 سيارة و10 تكاتك وتروسيكل بوحدة مرور ديرب نجم بالشرقية حريق يلتهم 11 سيارة و10 تكاتك وتروسيكل بوحدة مرور ديرب نجم بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

شب حريق منذ قليل، بأرض تابعة لوحدة مرور ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أسفر عن احتراق 11 سيارة و10 تكاتك وتروسيكل، وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا اليوم، الجمعة، من اللواء هشام مدير البحث الجنائى، يفيد نشوب حريق فى عدد كبير من السيارات المحجوزة بوحدة مرور ديرب نجم، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

 

وأشارت مصادر أمنية إلى أن سبب الحريق هو سقوط سلك الضغط العالى على السيارات، مما تسبب فى نشوب الحريق الذى التهم عدد كبير من السيارات والتكاتك، ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف،العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية، بعدد 6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365