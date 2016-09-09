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مقتل تاجر ماشية بعد سرقته بالإكراه على يد عصابة مسلحة فى منطقة كرداسة

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مقتل تاجر ماشية بعد سرقته بالإكراه على يد عصابة مسلحة فى منطقة كرداسة مقتل تاجر ماشية بعد سرقته بالإكراه على يد عصابة مسلحة فى منطقة كرداسة

>كتب بهجت أبو ضيف

تعرض تاجر ماشية لإطلاق رصاص من جانب مجهولين، ما أسفر عن مقتله بمنطقة كرداسة، وكشفت التحريات أن المجنى عليه تعرض للسرقة بالإكراه أثناء توجهه إلى سوق الماشية، وجارى تكثيف التحريات للقبض على المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق نارى فى منطقة كرداسة.

 

وبإجراء التحريات، تبين للرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز كرداسة، أن المجنى عليه يعمل تاجر ماشية، وأثناء توجهه إلى السوق لأداء عمله وبحوزته مبلغ مالى، هاجمه مسلحين لسرقته وأطلقوا عليه الرصاص واستولوا على متعلقاته وأمواله وفروا هاربين، حرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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