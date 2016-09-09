أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر زيدان - زيزو يزف نبأ سعيدا لجماهير ريال مدريد.. و ' ظلم العقوبة لن يؤثر '

Google+ Print
مؤتمر زيدان - زيزو يزف نبأ سعيدا لجماهير ريال مدريد.. و ' ظلم العقوبة لن يؤثر ' مؤتمر زيدان - زيزو يزف نبأ سعيدا لجماهير ريال مدريد.. و ' ظلم العقوبة لن يؤثر '

(إفي): زف زين الدين زيدان نبأ سعيدا لجماهير ريال مدريد وذلك بعودة كريستيانو رونالدو وجاهزيته للمشاركة لأول مرة هذا الموسم.

ريال مدريد يستعد لمواجهة أوساسونا يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتحدث زيدان خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "سعيد للغاية أن كريستيانو معنا".

وأضاف "لقد عاد بعد الإصابة وجميعنا سعداء وأنا على رأسهم. سنحاول أن يكون في حالة جيدة. هذه أول مباراة له خلال 60 يوما، وما ينبغي علينا فعله هو منحه الوقت، ولكنني سعيد لأنه سيلعب".

واستبعد زيدان أنه سيتحدث مع كريستيانو هذا الموسم لكي يكون على مقاعد البدلاء أو يتم استبداله في المباريات، مبينا "لن أقوم بفعل أي شيء، سأحاول أن يكون كريستيانو معنا كل الأيام وأن يكون جاهزا للعب. إنه لاعب هام وأنا أود أن يكون معنا دائما".

وماذا عن كريم بنزيمة؟ يُجيب زيدان: "لا يمكنني الجزم أن إصابة بنزيمة لن تتجدد، كل لاعب معرض للإصابة، ولكنه في حالة جيدة وهذا هو الأهم".

وواصل " بنزيمة لاعب هام جدا لفريقنا، والأهم هو أن يكون في حالة جيدة وأن تنتهي إصابته تماما. سنرى ما سيحدث في التشكيلة الأساسية غدا، ولكن الفكرة تكمن في الدفع به لأنه جاهز لهذا الأمر".

عقوبة ريال وأتليتكو

وتطرق زيدان في حديثه للتعليق على عقوبة الاتحاد الدولي بإيقاف سوق الانتقالات لمدريد حتى يناير 2018: " لا أفهم أي شيء".

وأشار "الأمر عبثي، والنادي سيقوم بكل ما هو ممكن لتغيير هذا الأمر. آمل أن يتم حل الأمور سريعا".

ويرى "زيزو" أن العقوبة لن تضر بالملكي في المستقبل نظرا للاعبين الذين يضمهم الفريق كما أن المعارين يمكنهم العودة مجددا للنادي، مبينا "لا أعتقد أن هذا الأمر قد يضر الفريق لأنني سعيد جدا باللاعبين الموجودين معنا، هناك 24 لاعبا متاحا وسوف أستعين بجميعهم".

وكشف "زيزو" عن سبب استبعاده لخاميس رودريجيز ومارسيلو وكاسيميرو من مباراة السبت وهو أنهم عادوا للملكي بعد عشرة أيام بسبب ارتباطاتهم مع منتخبات بلادهم وهو ما جعلهم يشعرون بالإرهاق نظرا لخوضهم سبع مباريات في 21 يوما، لذا فضل منحهم قسطا من الراحة.

ولم يتمكن زيدان من تحديد موعد عودة المصاب كيلور نافاس لقائمة الملكي، ولكنه قال إن إيسكو تعافى تقريبا من إصابته بينما يتعين التحلي بالصبر فيما يتعلق بإصابة فابيو كوينتراو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع