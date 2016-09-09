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فيفا يقرر إيقاف رئيس ' كونكاكاف ' السابق مدى الحياة

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فيفا يقرر إيقاف رئيس ' كونكاكاف ' السابق مدى الحياة فيفا يقرر إيقاف رئيس ' كونكاكاف ' السابق مدى الحياة

(إفي): أعلنت هيئة القرار التابعة للجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي يترأسها هانز يواكيم إيكرت يوم الجمعة إيقاف الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) جيفري ويب مدى الحياة.

ولن يتمكن ويب، الذي فرضت عليه غرامة بقيمة مليون دولار، من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي حيث يسري قرار الإيقاف بشكل فوري.

وكانت التحقيقات ضد ويب بدأت في 27 مايو 2015 على يد كورنيل بوربيلي أحد أعضاء لجنة القيم عقب توجيه اتهام من قبل محكمة أمريكية ضده.

يذكر أن ويب اعترف في 23 نوفمبر بمسئوليته عن تهمة تآمر تتعلق بالجريمة المنظمة وثلاث جرائم تتعلق بالتزوير والفساد وأخرى بغسيل الأموال.

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