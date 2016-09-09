الإعلامية رشا محمدي عن نائلة فاروق : «سيدة الحق في مبني ماسبيرو»

وجهت الاعلامية رشا محمدي، التهنئة للإعلامية نائلة فاروق ،بعد توليها منصب رئاسة قطاع القنوات الاقليمية بمبني الاذاعة والتليفزيون.

وقالت “محمدي” في تصريح صحفي، إن الاعلامية الكبيرة نائلة فاروق من أولي المذيعات بالقناة الخامسة التى أفتتحت فى فترة التسعينات، وكانت تتابع برنامجها بشكل مستمر دون أن تفقد حلقة بمشاهدتها .

وأوضحت، أن نائلة فاروق وقفت بجانبها ولن تنسي وقوفها معها ، دون معرفة شخصية بها من قبل ، عندما دخلت امتحان التعيينات بمبني ماسبيرو ، ورفض رئيس القطاع وقتها اقرار نجاحها رغم اجتيازها للإمتحان رغم صعوبته ،ولكن كان لأعضاء اللجنة ومنهم “الاعلامية نائلة فاروق والدكتور مصطفي عبد الوهاب”، رأي اخر ،حيث تمسكوا باجتيازها للجنة رغم رفض رئيس القطاع وقتها.

وأضافت: نتيجة لضغوطهم عليه في أمري وإصرارهم على نجاحى قرر إعادة إختباري مرة أخري وإجتذت الاختبار بكفاءة ،ونجحت وتم تعييني في الاذاعة والتليفزيون، ويبقي الفضل لله ثم للشخصيات والقيادات المحترمة بماسبيرو الذين يقفون مع الحق دائمًا.

وأشارت الي أن تعيينها جاء بعد رحلة من الجهد والتعب بعد 6 سنوات من عملها داخل مبني الاذاعة والتليفزيون.

يذكر أن ، صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون، أصدرت قرارًا بتكليف نائلة فاروق حلمى، نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية، بأعمال رئيس قطاع القنوات الإقليمية .