أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير المالية العراقى يزور عمان لاستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولى

Google+ Print
وزير المالية العراقى يزور عمان لاستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولى وزير المالية العراقى يزور عمان لاستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولى

>بغداد (أ ش أ)

بدأ وزير المالية العراقى هوشيار زيبارى زيارة إلى العاصمة الأردنية (عمان) لاستكمال المشاورات الدولية بين وممثلى صندوق النقد الدولي، حيث جرت خلال الفترة الماضية مباحثات فنية بين وفد حكومى عراقى من وزارات المالية والتخطيط والنفط،والبنك المركزى مع خبراء صندوق النقد الدولى لمراجعة التزامات العراق حيال برنامج الاستعداد الائتمانى مع الصندوق(SBA).

ويقدم الصندوق وفق هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات تسهيلات ائتمانية بقيمة 4,5 مليار دولار إلى العراق لسد الفجوة المالية وعجز الموازنة العامة للدولة العراقية نتيجة الازمة المالية والاقتصادية الناتدجة عن انخفاض النفط عالميا.

وذكرت وزارة المالية العراقية ، فى بيان صحفى اليوم/الجمعة/ أن استكمال المباحثات جاء نتيجة لالتزام العراق ببرنامج الصندوق لتحسين أداء السياسة المالية العامة وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات غير النفطية والشفافية ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وتشريع قانونى الادارة المالية والبنك المركزي.. مشيرة إلى أن مجموع المبالغ التى سيوفرها البرنامج للعراق خلال ثلاث سنوات من الصندوق والبنك الدوليين والدول المانحه والمؤسسات المالية العالمية هى حوالى 18 مليار دولار لدعم العراق.

وقدم صندوق النقد فى فى يوليو الماضى دفعه مالية اولية للعراق بلغت 640 مليون دولار لدعم الموازنة، ومن المقرر ان يتسلم العراق دفعه اخرى بمقدار 640 مليون دولار فى شهر توفمبر المقبل لتنفيذ خطط الاصلاح المالى والاقتصادى المقررة فى مذكرة السياسات المالية والاقتصادية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي