وزير المالية العراقى يزور عمان لاستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولى

بدأ وزير المالية العراقى هوشيار زيبارى زيارة إلى العاصمة الأردنية (عمان) لاستكمال المشاورات الدولية بين الحكومة وممثلى صندوق النقد الدولي، حيث جرت خلال الفترة الماضية مباحثات فنية بين وفد حكومى عراقى من وزارات المالية والتخطيط والنفط،والبنك المركزى مع خبراء صندوق النقد الدولى لمراجعة التزامات العراق حيال برنامج الاستعداد الائتمانى مع الصندوق(SBA).

ويقدم الصندوق وفق هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات تسهيلات ائتمانية بقيمة 4,5 مليار دولار إلى العراق لسد الفجوة المالية وعجز الموازنة العامة للدولة العراقية نتيجة الازمة المالية والاقتصادية الناتدجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا.

وذكرت وزارة المالية العراقية ، فى بيان صحفى اليوم/الجمعة/ أن استكمال المباحثات جاء نتيجة لالتزام العراق ببرنامج الصندوق لتحسين أداء السياسة المالية العامة وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات غير النفطية والشفافية ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وتشريع قانونى الادارة المالية والبنك المركزي.. مشيرة إلى أن مجموع المبالغ التى سيوفرها البرنامج للعراق خلال ثلاث سنوات من الصندوق والبنك الدوليين والدول المانحه والمؤسسات المالية العالمية هى حوالى 18 مليار دولار لدعم اقتصاد العراق.

وقدم صندوق النقد فى فى يوليو الماضى دفعه مالية اولية للعراق بلغت 640 مليون دولار لدعم الموازنة، ومن المقرر ان يتسلم العراق دفعه اخرى بمقدار 640 مليون دولار فى شهر توفمبر المقبل لتنفيذ خطط الاصلاح المالى والاقتصادى المقررة فى مذكرة السياسات المالية والاقتصادية.