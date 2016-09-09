هل يدخل طليق نادين الراسي عالم التمثيل؟

بيروت_ سيدتي نت

أثارت صورة نشرها المنتج مروان حداد، لزوج نادين الراسي رجل الأعمال جيسكار أبي نادر، عبر حسابه على "إنستغرام"، مع تعليق "قريباً" الكثير من الفضول، خصوصاً وأنّ مروان حداد هو منتج معروف، وكان له دور في اكتشاف عدد من الوجوه الفنية الجديدة التي قدمها في أدوار البطولة في عدد من أعماله ومسلسلاته، من بينهم زياد برجي ووسام صليبا وستيفاني صليبا وغيرهم، ما جعل كل من قرأ التعليق يستنتج ان مروان حداد، سوف يقدم جيسكار أبي نادر كوجه جديد في أحد أعماله المقبلة.

وتعليقاً على الخبر وعند الاتصال بالمنتج مروان حداد، رفض التصريح لـ "سيدتي نت" عما يقصده بكلمة "قريبا"، وعما إذا كان يرغب بتقديمه كممثل، أجاب "لا شيء نهائي حتى اللحظة"، وأضاف "بعد اسبوع ستعرفون كل شيء"، كما لفت "يجب الإنتظار نحو اسبوع للكشف عن كل شيء، ولو انني أريد الكشف عن التفاصيل، لكنت فعلت ذلك عند نشر الصورة والتعليق عليها".

بدوره رفض جيسكار أبي نادر توضيح أي شيء حول الموضوع وقال " بعد ما في شيء هلق.. لوقتها"، وعن سبب اجتماعه بالمنتج مروان حداد قال" مروان صديقي وحبيبي ونحن نجتمع دائماً".

يشار الى ان جيسكار ابي نادر هو الزوج الثاني للفنانة نادين الراسي، وهما انفصلا قبل عدة اشهر، ولها منه ولدان هما كارل ومارسيل.