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ملك جمال لبنان السابق يدخل القفص الذهبي وهذه هي عروسه!

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الجمعة 09-09-2016 15:21

عقدت، ظهر الثلاثاء الماضي، أخصائية التغذية أنجي قصابية قرانها رسمياً على ملك جمال لبنان السابق ربيع الزين، وسط المقربين جداً من أفراد العائلة، على أن يتجها برفقة العائلة والأصدقاء إلى القاهرة، حيث سيقيمان حفل زفافهما، في فندق الـ 4 Season، نهاية الشهر الحالي.

أنجي قصابية صارت من أشهر أخصائيات التغذية في لبنان والعالم العربي بعد تعاملها مع نجوم هوليوود أمثال سيلفستر ستالون وأنطونيو بانديراس كما مع نجوم لبنانيين وعرب أمثال قصي خولي ونادين نجيم وأصالة نصري ورامي عياش وأمل عرفة وجيني إسبر وغيرهم كثر، أما ربيع فبعد فوزه بمسابقة ملك جمال لبنان، قدم برنامجاً خاصاً عبر قناة (الجزيرة) ثم دخل عالم التمثيل وشارك في بطولة مسلسل عربي تركي بعنوان (البيت الكبير) مع مجموعة من أبرز النجوم العرب ويحضر لمشاريع عدة يعلن عنها قريباً.

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سيدتي