أصالة مدافعة عن جو رعد: حرام عليكم

دافعت المطربة السوريّة أصالة عن الفنان جو رعد عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، مستغربة حملة الهجوم عليه.

ودعت أصالة المهاجمين إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصة، مؤكدة أنّ وجود جو في الوسط الفني ليس مزعجاً، وأنها تحترم كفاحه.

ولم يفتها أن تعبّر عن إعجابها بالجاكيت التي ارتداها جو في إحدى حفلاته والتي أثارت الانتقادات.

وقد كتبت أصالة "والله دمّه خفيف ووجوده مو مزعج وكيف ما فكّرنا فيها معقولة وممكن، وأحيّي كفاحه والجاكيت أنا حبيته، وخلص جو رعد حر مالكم علاقه اهتمّوا بشؤونكم حرام عليكم".

ومن المعروف أنّ صداقة قديمة تربط جو بأصالة، وقد كان من ضمن المطربين الذين غنوا في حفل زفاف ابنتها شام قبل عامين.