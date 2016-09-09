4 عادات جمالية ستغير حياتك

هناك بعض العادات الصحية الروتينية التي قد تساعدك كثيرًا في الحصول على صحة جيدة وحياة أفضل وبالتالي يؤثر ذلك على نضارة بشرتك. فالبشرة هي مرآة الجسم من الداخل، فاحرصي على الحفاظ على صحة جسمك ليظهر ذلك على بشرتك وبذلك سيكون لديك بشرة صحية ورائعة.

إليك "سيدتي" بعض العادات التي ستغير حياتك بأكملها:

1. التأمل يوميًّا: ممارسة التأمل يوميًّا سيكون له تأثير كبير على حياتك، فالتأمل المنتظم يساعد على تخفيف التوتر والألم؛ كل ما عليك فعله هو الجلوس في مكان هادئ والظهر مستقيمًا مع تنظيم حركة التنفس ومحاولة التركيز فقط على تنفسك وهو يبدأ من خمس دقائق فأكثر.

2. الرياضة باستمرار: جميعنا يعرف الفائدة العظيمة للرياضة بالنسبة للبشرة والجسم بأكمله ولكن نتيجة الضغوط اليومية قد نتغاضى عن ممارسة الرياضة، ولكن عليك تحديد ثلاثة أيام أسبوعيًّا على الأقل لممارسة الرياضة حتى تحافظي على بشرتك وجسمك.

3. الحمام الدافئ: احرصي على الحصول على وقت للاسترخاء بحمام دافئ فهو يساعد على الحد من التوتر، كما أنه يساعد على نضارة بشرتك وترطيبها باستمرار، فكل ما عليك فعله هو ملء حوض الاستحمام الخاص بك بالماء الدافئ مع إضافة قطرات من زيت اللافندر أو الزيت المفضل لديك والاسترخاء فيه لبعض الوقت فأنت بذلك ستتخلصين من كافة السموم المتراكمة بجسمك لتتمتعي بالنضارة الكاملة لبشرتك.

4. الشكولاته الداكنة: تحتوي الشكولاته على مضادات الأكسدة التي تغذي الجسم وتساعد على نضارة البشرة، فاحرصي على تناول القليل من الشكولاته الداكنة مرةً يوميًّا للحفاظ على نضارة بشرتك.