مسئول الحج الإيراني يتهم السعودية بعدم تأمين الحجاج

اتهم سعيد أحادي المسئول عن منظمة الحج الايرانية التى لم توفد اى حاج هذا العام إلى مكة المكرمة، اليوم الجمعة، السلطات السعودية بأنها “لا تفكر حتى فى اجراءات الأمن” رغم مقتل مئات الحجاج في موسم الحج السابق.

وكان يفترض ان يؤدي 64 الف حاج إيرانى هذا العام الحج، لكنهم حرموا من ذلك إثر فشل مفاوضات بين القوتين الاقليميتين المتنافستين اللتين تزداد العلاقات بينهما تعقيدًا، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وتساءل “أحادي” في مقابلة مع فرانس برس “كيف يمكنكم استضافة 1,5 مليون حاج ولا تفكرون حتى فى اجراءات الأمن؟”.

وأضاف “إن سبعة آلاف شخص من 39 بلدًا استشهدوا” فى موسم حج العام الماضي “لماذا لم تقم المملكة السعودية بدعوة مندوبين عن هذه البلدان الـ39 إلى الجلوس معًا والتفكير فى الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرار ما حدث؟”.

وبحسب حصيلة لوكالة فرانس اعتمدت حسب بيانات رسمية لمختلف الدول، لقى 2300 حاجًا تقريبًا حتفهم فى موسم 2015، بينهم 464 ايرانيًا. وتقول الرياض إن 769 حاجًا قتلوا فى حين تقول ايران انهم سبعة آلاف.

وتؤكد السعودية من جهتها أنها حسنت التنظيم وعززت امن الحج حيث يتدفق نحو مليونى مسلم لاداء الفريضة. واشارت بالخصوص إلى تزويد الحجاج بسوار الكتروني يحتوي بياناتهم الشخصية للتعرف عليهم بسرعة.

ومع اقتراب موسم الحج الذى يبدأ السبت، احتدمت الحرب الكلامية بين البلدين.

وتبادل المرشد الأعلى للجمهورية فى إيران ومفتى السعودية التصريحات النارية الثلاثاء والأربعاء.

وبصرف النظر عن ملف الحج، يدور صراع نفوذ منذ سنوات بين طهران والرياض خصوصًا فى اليمن وسوريا وهما تتواجهان فى كافة الأزمات الإقليمية.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما فى يناير 2016 ببادرة من الرياض إثر هجوم على سفارتها فى طهران قام به محتجون على إعدام رجل الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر النمر.