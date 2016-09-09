مدرب أكاديمية مانشستر يونايتد السابق لـ في الجول: الدربي صعب.. وصانع الفارق لسيتي ليس متاحا

لم يعرف جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وجوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طعم الدربي بعد، فالمواجهة ستكون قوية وصعبة للغاية ناهيك عن ظروف المباراة لكلا المدربين، هكذا حلل بول ماكجينيس مدرب أكاديمية مانشستر يونايتد تحت 23 عاما السابق.

ويعد بول أحد أفضل من مروا على أكاديمية الشياطين الحمر وكان قائدا لفريق الشباب الذي توج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي في 2011، وهو مع يونايتد في طاقم الأكاديمية منذ 1992، وكان لاعبا لفئة الشباب في في الفترة من 1982 وحتى 1984 قبل أن ينضم للفريق الأول، لكنه فضل ترك لعب كرة القدم واتجه للتدريب.

بول كان له الفضل في ظهور عددا من الشباب في قائمة يونايتد مؤخرا، وخلال الموسم الماضي ظهر كاميرون بورثويك جاكسون وأندرياس بيريرا وجيمس ويلسون وسام جوهانستون جميعهم من لاعبيه وحاليا أكسيل تونزبي.

واتجه FilGoal.com لسؤال بول عن رأيه في دربي مانشستر من يكون له الأفضلية فأجاب ضاحكا "أنت تضعني في اختيار صعب جدا، إنها مباراة صعبة للغاية للحكم عليها، لا يمكنني وضع تصور معين".

وأضاف "أعتقد أن مورينيو وجوارديولا كلاهما جديد في المهمة، لم يشكلا الفريق بعد كما يريدان لم تمر فترة طويلة على توليهما المهمة فقط شهرين، والآن اللاعبين يعودون من العطلة الدولية".

وعن أجواء الدربي "ربما لم يمرا بها سابقا، لكنهما بحاجة للوقت لترتيب أفكارهما لمساتهما لن تظهر حاليا بعد، يحتاجان وقتا طويلا ربما لنهاية العام".

من قد يشكل الفارق في الطرفين

بالنسبة لمانشستر يونايتد اختار بول "يونايتد يمتلك لاعبين قلائل بإمكانهم التسجيل وصنع الفارق، هناك واين روني لأنه خبير في الدربي قد يسجل وبول بوجبا كذلك، أيضا ماركوس راشفورد يأتي من مقاعد البدلاء ويصنع الفارق".

واستطرد "بالطبع هناك زلاتان إبراهيموفيتش إنه شخص رائع في أي دوري شارك فيه يفوز به ويصنع الفارق ويسجل أهدافا، لقد بدأ في وضع بصمته بالفعل، وفي كل مباراة يحتاجه الفريق يسجل، إنه اللاعب الذي يصنع لك الفارق ويتكيف سريعا".

أما عن مانشستر سيتي فيرى ماكجينيس "بالطبع هناك سيرخيو أجويرو يعرف كيف يصنع الفارق لكنه ليس موجودا، هو لاعب خبير فيما يخص الدربي، وسيتي يفتقر لمهاجم إضافي، لكنه يمتلك عددا من اللاعبين الذين يلعبون في أكثر من مركز، ومتنوعون في أدائهم، وإن تمكن جوارديولا من جعلهم يلعبون بتنوع وأنظمة جديدة بالنسبة لهم فبإمكانهم صنع الفارق من خلال خلق عددا أكبر في خط الوسط".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت